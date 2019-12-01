Тюменские компании презентовали продукцию на международной выставке в Каире

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Тюменские компании: ООО "Лесопромышленное предприятие Варвара", ООО "Тюменская фанера" и ООО "Уват ЛЕС" приняли участие в V Международной выставке Cairo Woodshow 2019 в Каире с 5 по 8 декабря, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприниматели рассказали гостям выставки о своей деятельности и представили коллективный выставочный стенд с продукцией, технологиями и достижениями региона.

Компании познакомились с особенностями египетского рынка и его потенциалом, проработали формы взаимодействия для дальнейшего экспорта тюменских товаров.

Во время Cairo Woodshow 2019 региональные предприниматели приняли участие в мероприятиях по поддержке лесозаготовителей и лесопроизводителей. В том числе встретились с председателем палаты лесной и мебельной промышленности Египта Ахмедом Хелми и торговым представителем России в стране Русланом Арсамирзаевым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества и продвижения сибирских товаров для международных потребителей. Потенциал Российской промышленной зоны в Египте подтвердил директор по специальным проектам АО "Российский экспортный центр" Илья Помигалов.

"Египет сегодня является первой страной по импорту пиломатериалов из России, и местные власти совместно с российской стороной формируют ещё более удобную инфраструктуру в отрасли торговли лесоматериалами. Пообщавшись с представителями власти и бизнеса Египта, мы поняли, что объём импорта будет только увеличиваться. В ближайшем будущем создаваемая инфраструктура будет по истине основной артерией поставок лесоматериалов из России на материк", － считает специалист Центра поддержки экспорта Тюменской области Антон Комаров.