Тюменские предприниматели могут получить лизинг без аванса

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Льготную лизинговую поддержку предоставит субъектам индивидуального и малого предпринимательства "Корпорация МСП", сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Данная программа разработана специально для субъектов предпринимательства у которых отсутствует возможность оплаты аванса при заключении договора лизинга. В рамках программы "Лизинг без аванса" предусматривается финансирование сроком до пяти лет в размере от 5 млн руб. до 50 млн руб. на приобретение оборудования по ставкам в размере 6 % годовых для оборудования российского производства и 8 % годовых для оборудования зарубежного производства.

Программа предполагает наличие поручительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", обеспечивающего исполнение обязательств по договору лизинга в размере не менее 30 % от стоимости предмета лизинга. Поручительство является возмездным. Размер вознаграждения составляет 0,5 % годовых от суммы предоставляемого поручительства.

Подробная информация об условиях предоставления поддержки доступна по ссылке.