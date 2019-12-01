Лучшие практики по работе с молодежью в Тюменской области представили в Екатеринбурге

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

О развитии молодежных сообществ и мерах поддержки инициатив юного поколения в Тюменской области рассказал вице-губернатор региона Сергей Сарычев на совете по молодежной политике при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе, который проходил в Екатеринбурге 13 декабря.

В Тюменской области проживают более 280 тыс. молодых людей. Молодежная политика – это комплексная отрасль, которую в Тюменской области реализуют 10 органов исполнительной власти, сообщил Сергей Сарычев. Он отметил, что особое внимание уделяется мерам поддержки молодежи. Сегодня это более 30 направлений и программ для молодых специалистов, ученых, спортсменов, студенчества, молодых семей и молодежи в сельских территориях. Ежегодно на эти цели, по словам вице-губернатора, выделяется более 1 млрд рублей.

Не первый год реализуется программа "Земский доктор", включающая единовременные выплаты до 1 млн рублей врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в села и деревни. За семь лет ею воспользовались более 500 специалистов, большая часть из которых - представители молодого поколения. С 2020 года регион вошел в число участников федерального проекта "Земский учитель", который будет способствовать притоку новых кадров и повышению качества образования в селах.

"За 2019 год 871 молодая семья получила поддержку на сумму 695 миллионов рублей. Всего за десять лет улучшили жилищные условия 18 тысяч молодых семей. Дополнительные социальные выплаты при рождении или усыновлении ребенка предоставлены 2 тысячам 410 семьям. Буквально вчера принято решение о введении с 1 января 2020 года регионального материнского капитала в 150 тысяч рублей на первого ребенка для семей, проживающих в регионе в течение пяти лет и увеличении регионального материнского капитала на третьего или последующего ребенка с 40 до 100 тысяч рублей", - пояснил присутствующим Сергей Сарычев.

На обеспечение этих дополнительных мер в областном бюджете только на следующий год предусмотрено более 1,4 млрд рублей.

Вице-губернатор подробно остановился на лучших практиках по работе с молодежью в Тюменской области.

"Для молодого человека важно быть в группе, в коллективе, базовый страх – одиночество. Коллектив и группа имеют огромное влияние на поведение молодого человека. Поэтому мы делаем ставку на работу с сообществами. Для этого нужно развивать среду: запускать современные молодежные пространств, активно работать в медиа и создавать крупные события. Мы исходим из того, что молодежь всегда объединяется вокруг неформальных лидеров. Наша система помогает молодым людям с позитивными жизненными установками и конструктивными проектами стать такими лидерами. В этом им помогают Центры продюсирования молодежных сообществ", - рассказал он.

Такие центры бывают как универсальными ("Моя территория", "Контора пароходства"), так и специализированными (театральный центр "Космос", центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис", Областной студенческий центр). "Моя территория" работает в областной столице с 2011 года, в Тобольске - с 2018 года, в Ишиме - с 2019 года. Главная цель этого учреждения - видеть инициативы и помогать им становиться реальными проектами. В приоритете региональной власти - открыть подобные мультицентры в каждом крупном муниципалитете Тюменской области. Эффективность работы команды "Моей территории" проявляется в росте числа проектов-победителей федеральных конкурсов - 18 президентских грантов и 45 грантов Росмолодежи на общую сумму почти 42 млн рублей получили участники обучающих программ мультицентра.

Что касается специализированных пространств, то, например, молодежный театральный центр "Космос", открытый в 2017 году, по посещаемости уже обогнал Тюменский драматический театр - 240 человек на одно кресло в год против 111. В ноябре 2019 года команда центра провела Всемирный фестиваль "Театральная революция", участниками которого стали молодежные театры из девяти стран и 11 городов России.

Молодежная политика обязательно должна идти в ногу с интересами молодых людей, и актив региона уже сформулировал вектор на дальнейшее развитие – это киберспорт, подчеркнул Сергей Сарычев. С декабря 2018 года в Тюменской области прошла серия киберспортивных мероприятий, в том числе международные соревнования, которые посетили более 30 тыс. человек. Общий медиаохват аудитории по этим событиям – более 10 млн пользователей.

Полпред президента в УФО Николай Цуканов высоко оценил работу с молодежью, выстроенную в регионе, и наградил почетной грамотой директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павла Белявского.

Дарья Казакова