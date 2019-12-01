Баскетболисты-колясочники Тюменской области едут на открытый турнир в Сургут

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Тюменская команда "Шанс" и тобольская команда "Ермак" поборются за кубок открытого турнира ХМАО-Югры по баскетболу на колясках, который пройдет в Сургуте 18-20 декабря.

Участниками состязаний станут более 40 спортсменов из четырех регионов России. За главный приз турнира сразятся "Локомотив" из Ижевска, "Шанс" из Тюмени, "Ермак" из Тобольска и сборная Ханты-Мансийского автономного округа "Легион-Югра".

Состязания торжественно откроются в сургутском спортивно-оздоровительного комплекса "Энергетик" 19 декабря в 10 часов, сообщает Центр спорта инвалидов Югры.