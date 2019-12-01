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МФК "Тюмень" уступил самарским футболистам

Спорт, 14:40 15 декабря 2019

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" потерпел поражение во второй игре 8-го тура российской суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

На своей площадке сибиряки уступили самарскому "Динамо" со счетом 2:4. В составе хозяев отличились Виллиан и Бруно Таффи. Главный тренер тюменцев Игорь Путилов подвел итоги прошедшей игры.

"Самарцы, наверное, являются нашим самым неудобным соперником. Эта вязкая и тягучая команда. Если подстраиваться под ее игру, то становится очень тяжело. Когда начинаешь уступать в счете, то нужно чаще использовать креативные действия, а у нас не было свежести. Много эмоций оказалось выплеснуто в Лиге чемпионов", - отметил Игорь Путилов.

В первом матче между этими соперниками, который состоялся 13 декабря, сильнее были тюменцы – 3:1.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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