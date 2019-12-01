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На соревнования по скалолазанию на Олимпиаде в Токио раскуплены все билеты

Спорт, 18:43 16 декабря 2019

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Все билеты на соревнования по скалолазанию в рамках Олимпийских игр 2020 года раскуплены за восемь месяцев до официальных стартов, сообщает Федерация скалолазания России.

Изначально оргкомитет предлагал предусмотреть 15 тыс. билетов на весь турнир. Однако одобрена была цифра в 8 тыс. 400 билетов. Все они раскуплены. Свободных мест нет даже на квалификационные раунды соревнований.

Напомним, что соревнования по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио пройдут с 4 по 7 августа в дисциплине "многоборье". Участие примут 20 мужчин и 20 женщин. На данный момент определены имена 28 из них. В числе участников тюменка Юлия Каплина.

Следующие путевки на игры будут разыграны в марте 2020-го года на чемпионате Европы в Москве.

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# олимпиада , скалолазание

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