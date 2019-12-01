Более двухсот армизонских семей получили помощь по социальному контракту

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

214 семей получили адресную социальную помощь по социальному контракту в Армизонском районе за последние 13 лет. Общая сумма помощи превысила 9,5 млн рублей, сообщает департамент социального развития региона.

75 тыс. рублей для открытия бизнеса получила семья Ударцевых в 2019 году. Оксана Ударцева составила бизнес-план, по которому она с сыном Артемом выйдет на самообеспечение. На полученные деньги она решила открыть парикмахерский салон, приобрела оборудование. Сейчас салон Ударцевых работает успешно.

Участвовать в программе социальной помощи по контракту могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, с 2019 года это 11 тыс. 447 рублей. Семья может обратиться в социальную службу, предоставить необходимые документы и план по выходу на самообеспечение. После этого она получает средства, необходимые для реализации плана, приобретает ресурсы - помещение, участок, оборудование, скот, корма и так далее, и может повысить семейный доход, выйти из категории малоимущих.

Основное направление оказания помощи – развитие личного подсобного хозяйства. 90 % семей смогли улучшить свое материальное положение, 30 % семей сняты с учета как малоимущие.

Всего за время реализации программы выплаты на самообеспечение получили 8,7 тыс. семей региона. На эти цели из областного сюжета направлено более 330 млн рублей.