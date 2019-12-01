Тюменка перевела мошеннику более пятидесяти тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 тыс. рублей похитил мошенник с банковской карты жительницы Тюмени, сообщает региональное управление МВД.

Потерпевшая сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Мужчина представился сотрудникам одного из банков Тюмени, сообщил, что у заявительницы есть возможность устранить проблему с начислением пенсии. Во время разговора телефонный мошенник попросил назвать реквизиты карты и пришедший на мобильный телефон смс-код. Пожилая женщина поверила словам незнакомца и передала персональные данные своей банковской карты. В результате на телефон потерпевшей пришло смс-уведомление о списании более 50 тыс. рублей.

Личность, причастная к совершению данного преступления, устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража".

Полицейские настоятельно рекомендуют быть бдительными. Ни при каких обстоятельствах не сообщать неизвестным лицам информацию по личным банковским счетам.

Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.