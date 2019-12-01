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Предпринимателям рассказали о запуске инвестиционных платформ

Экономика, 17:18 17 декабря 2019

asi.ru | Фото: asi.ru

Инвестиционные платформы, которые позволят легально вкладывать средства в различные информационные технологии, запустят в России с 1 января 2020 года. Об этом предпринимателям во время мастерской "Инвестиционные платформы, цифровые права и защита бизнес-идей" рассказал адвокат Павел Астахов, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.

По его словам, на платформах можно будет предоставлять займы, приобретать эмиссионные ценные бумаги и утилитарные цифровые права. Также на инвестплатформах граждане смогут приобретать права требовать передачи вещей, исключительных прав на интеллектуальную собственность, выполнения работ и оказания услуг. Контролировать деятельности таких платформ и обеспечивать цифровые права пользователей будут операторы, которых Банк России начнет включать в специальный реестр.

В числе плюсов платформ отмечается доступность финансирования проектов малого и среднего бизнеса без необходимости первичного размещения акций (IPO), а также упрощение взаимодействия инвестора и инициатора проекта в интернете.

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# Агентство стратегических инициатив , инвестиции , малый и средний бизнес , семинары

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