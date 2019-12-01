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Ретро-фотозона откроется в Тюмени

Общество, 08:43 18 декабря 2019

vk.com/to75let | Фото: vk.com/to75let

Ретро-фотозона в рамках проекта "Фотоистория Тюменской области" откроется в ТРЦ "Гудвин" в Тюмени 18 декабря в 12 часов.

Кресло-качалка, елка, украшенная гирляндами, огромные новогодние часы перенесут в атмосферу праздника и напомнят о том, как важно хранить память о прошлом, считают организаторы.

Один из способов сохранить историю – оцифровать имеющиеся фото и разместить их на сайте тюменскаяобласть.рф. Именно здесь формируется фотолетопись Тюменской области. Это подарок, который каждый желающий может сделать региону на его 75-й день рождения.

На сайт уже поступило более 1 тыс. 800 фотографий из 67 городов и районов Тюменской области. Здесь можно увидеть, как в 70-е в детских садах проходили утренники, перенестись в 60-е - время освоения нефтяных и газовых месторождений, окунуться в атмосферу семейных праздников.

Напомним, что конкурс "Фотоистория Тюменской области" проходит в регионе до конца декабря. Каждый желающий может отсканировать фото на специальных стойках в ТРЦ "Гудвин" и ТРЦ "Тюмень Сити Молл", а также самостоятельно загрузить на сайт тюменскаяобласть.рф самые необычные, любимые или редкие снимки из личных фотоархивов. Авторы наиболее интересных работ получат ценные призы и подарки.

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# ТРЦ Гудвин , ТРЦ Сити Молл , фотозоны , фотоконкурс

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