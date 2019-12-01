Фотозона к историческому проекту о Тюменской области открылась в "Гудвине"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снежно-белая елочка с золотыми шарами, кресло-качалка с уютным пледом и большие часы ждут тюменцев и гостей города в ТЦ "Гудвин". Открытие фотозоны 18 декабря стало частью проекта "Фотоистория Тюменской области", посвященного юбилею региона.

Принять участие в сохранении общей истории и стать ее частью могут все желающие. Для этого необходимо до 23 декабря включительно оцифровать интересный снимок, сделанный в одном из уголков Тюменской области с 1944 года по 2019, и разместить на сайте тюменскаяобласть.рф.

Для сканирования фото в ТРЦ "Гудвин" и ТРЦ "Тюмень Сити Молл" работают специальные стойки.

Три поколения семьи Майных стали первыми, кто сфотографировался около юбилейных часов на первом этаже ТЦ "Гудвин". Профессиональный фотограф в новой праздничной ретрофотозоне 18 декабря будет работать до 18 часов. Бесплатные фотографии, сделанные в этот день в новогоднем интерьере, можно найти на сайте проекта.

Добавим, что на проект "Фотоистория Тюменской области" прислали более 2 тыс. 190 фотографий из 69 городов и районов региона.

Ирина Кургузова