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Тобольские атлеты стали призерами турнира по бразильскому джиу-джитсу

Спорт, 12:42 19 декабря 2019

Академия единоборств во ВКонтакте | Фото: Академия единоборств во ВКонтакте

Воспитанники тобольского клуба "Сибиряк" стали призерами турнира по бразильскому джиу-джитсу URAL OPEN MAT V, в Екатеринбурге 15 декабря, сообщает администрация города.

Всего девять спортсменов клуба приняли в нем участие. По итогам выступлений, у Дмитрия Иванова второе место, у Владислава Степанова и Ильдара Баширова – третье.

Серия турниров по BJJ представляет собой турниры для детей и взрослых по правилам бразильского джиу джитсу с разделением на пояса и возрастные группы. Турнир проходил в возрастных группах "дети и юноши с 8 до 16 лет", "взрослые с 17 лет и старше" и "ветераны от 35 лет и старше".

Тренер "сибиряков" Андрей Сабаров: "Теперь ребятам предстоит большая работа над ошибками. Наше от нас не уйдет, все только начинается".

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# джиу-джитсу , Тобольск

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