Дети-сироты и дети без попечения родителей - в центре внимания партпроекта "Крепкая семья"

| Фото: news-semya72.ru | Фото: news-semya72.ru

350 жилых помещений предоставлено детям-сиротам в возрасте от 14 лет и старше, в очереди на получение жилья в Тюменской области стоит 2 тыс. 638 детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

По словам депутата Тюменской областной думы, регионального координатора партпроекта "Крепкая семья" Елены Кашкаровой, вопрос обеспечения детей жильем находится на постоянном контроле, защите их прав особое внимание уделяется в ходе реализации проекта "Крепкая семья". "Выстроенная в области межведомственная работа позволяет ускорить процесс решения поступающих сигналов о проблемах этой группы детей без лишней бумажной волокиты. В центрах проводятся уроки правовой грамотности для детей и замещающих родителей", - пояснила она.

Елена Кашкарова отметила, что большое внимание уделяется вопросам социализации детей. "Благодаря помощи волонтеров в интернатах мы организуем мастер-классы, направленные на получение детьми профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций. Дети и подростки учреждений два раза в год принимают участие в игротеке, развивающей конструкторские и пространственные навыки мышления", - сказала парламентарий.

Добавим, что благодаря единороссам в 2019 году по всей стране жильем было обеспечено 26,5 тыс. детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В ближайшие годы предстоит обеспечить жильем около 280 тыс. детей-сирот. Кроме того, будет разработана программа, рассчитанная на 6 лет, которая позволит решить в стране проблему. На эти цели к уже запланированным 7,7 млрд рублей в 2020 году будет выделено еще 2,3 млрд рублей из федерального бюджета.