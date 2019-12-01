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МегаФон начал трансформацию розничной сети в Тюмени

Экономика, 15:18 20 декабря 2019

МегаФона | Фото: МегаФона

Миф об уходе торговли в онлайн развенчал МегаФон. Ежемесячно число посетителей в тюменских салонах оператора увеличивается на 12%. Накануне Нового года компания открыла в столице региона два салона продаж нового формата с фокусом на цифровой опыт клиентов. Это очередной шаг в модернизации розничной сети оператора.

Открылись после реновации точки продаж МегаФона в ТРЦ "Гудвин" и в ТЦ "Зеленый берег". В салонах нового формата организована зона самостоятельного тестирования гаджетов, витрины с интерактивной демонстрацией товара, что очень нравится посетителям. Каждый может подержать устройство в руках, сделать несколько пробных снимков, понять, удобен ли ему интерфейс, сравнить с позициями из интернет-магазина. Выбор подходящего тарифа и оформление покупки консультант проведет с планшета. А для визирования документов теперь используется электронная цифровая подпись.

"С начала года розничная сеть МегаФона приняла более пяти миллионов посетителей. Мы ожидаем, что в обновленных салонах поток клиентов вырастет на 20%. Посетителей привлекает возможность получить новый пользовательский опыт, ведь клиенту нужно больше, чем просто настроить смартфон или выбрать тариф. Он хочет ознакомиться с самыми современными технологиями и флагманскими устройствами, протестировать их, и мы даем ему такую возможность", – отметил руководитель по продажам на массовом рынке МегаФона в Тюмени Александр Степанов.

В новых салонах в открытом доступе размещены и другие устройства, которые можно проверить в работе: фитнес-браслеты, USB-колонки, смартфоны и наушники. Для клиентов есть зона отдыха и место для подзарядки смартфонов.

До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в том числе на Урале, в следующем – еще 300 магазинов. По данным оператора, в обновленных салонах скорость обслуживания увеличилась в два раза, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30‑40%, а средний чек - на 8 п.п.

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# МегаФон , розничная торговля

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