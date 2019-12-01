Александр Моор подвел основные итоги развития региона

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Национальные проекты, которые инициировал президент России Владимир Путин, активно стартовали в регионе в 2019 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая расширенное заседание регионального правительства 20 декабря.

"Уходящий год был юбилейным - Тюменской области исполнилось 75 лет. Мы уже проделали большую работу в рамках нацпроектов. Хорошим примером нашего сотрудничества с Югрой и Ямалом стал совместный проект по созданию Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня", - подчеркнул губернатор.

2019 год запомнился жителям региона открытием новых школ и детских садов, которые приняли первых воспитанников. В тюменских селах начали работу новые поликлиники и современные фельдшерско-акушерские пункты, спорткомплексы и культурные центры, появились новые газопроводы, водозаборы и очистные сооружения.

"Мы отремонтировали более шестисот километров автотрасс. Настоящим подарком для автомобилистов стала Тюменская кольцевая автодорога", - сказал глава региона.

В 2019 году Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Многие тюменские предприятия добились серьезных успехов в повышении производительности труда, импортозамещении, развитии экспорта.

"В регионе начали работу более 20 новых производств, в том числе на территории первого индустриального парка "Боровский". Уникальный, не имеющий аналогов в России, завод по переработке картофеля открыла агрофирма КРиММ. На промышленном гиганте "ЗапСибНефтехим" идут пусконаладочные работы", - отметил Александр Моор.

На заседании правительства Тюменской области рассмотрели итоги социально-экономического развития региона в 2019 году. Кроме того, важными темами для обсуждения стали реализация национальных проектов в социальной сфере, итоги работы агропромышленного комплекса и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства.

"На 2020 год мы ставим перед собой не менее амбициозные задачи по реализации приоритетных национальных проектов, привлечению инвестиций и созданию благоприятного делового климата - как для большого, так и для малого бизнеса", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко