Александр Моор поздравил тюменских энергетиков с профессиональным праздником

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Труд энергетиков важен не только для экономики страны, но и для повседневной жизни каждого человека. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика.

"От вас зависит стабильная работа предприятий и организаций, больниц, школ, детских садов. Вы несете тепло, уют и комфорт в жилые дома. На энергетических предприятиях региона работают отличные специалисты и знатоки своего дела. В любое время и в любую погоду они готовы трудиться, чтобы повышать качество жизни наших земляков. Важно и то, что энергокомпании идут в ногу со временем, занимаются модернизацией энергетической инфраструктуры, осваивают новые технологии, реализуют инвестиционные проекты на благо региона", - обратился к тюменским энергетикам Александр Моор.

Губернатор поблагодарил всех специалистов и ветеранов отрасли за добросовестный труд, самоотдачу и высокий профессионализм. Александр Моор пожелал тюменским энергетикам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений.