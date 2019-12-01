Александр Моор открыл детский сад и школу в Тобольске

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Детский сад на 550 мест и новый учебный корпус на 1 тыс. 200 мест открылись в средней школе № 16 в 15 мкр Тобольска 23 декабря.

Появление в древней столице Сибири двух крупных и очень нужных горожанам социальных объектов - результат успешной реализации программы развития городской среды "Тобольск-2020", которую совместными усилиями претворяют в жизнь правительство Тюменской области, компания СИБУР и администрация муниципалитета.

Воспитанников детсада, учащихся школы, родителей и педагогов тепло поздравили с новосельем губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов и глава города Максим Афанасьев.

"Строительство детского сада площадью около 6,4 тысячи квадратных метров началось в октябре 2018 года в рамках программы "Тобольск-2020". Детское дошкольное учреждение рассчитано на 24 группы. У нас есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты для дополнительного образования и занятий робототехникой, медицинский блок. Наш детский сад оснащен современным интерактивным оборудованием, которое помогает развивать способности детей", - рассказала директор средней школы №16 Оксана Емец.

На прилетающей к детсаду территории расположен спортивный городок с гимнастическими снарядами и площадками для игры в мини-футбол и баскетбол, а также кольцевая велосипедная и лыжная дорожка. Кроме того, в хозяйственной зоне находится экспериментальный огород площадью 60 кв. метров.

"В детском саду реализуется концепция развития "Мир вокруг нас", ведущие составляющие которой - экспериментально-инженерная деятельность, вовлечение детей и родителей в научно-техническое творчество и раннее профориентационное самоопределение воспитанников", - отметила Оксана Емец.

Александр Моор, Михаил Карисалов и Максим Афанасьев осмотрели детсад, пообщались с ребятишками и родителями, а также приняли участие в веселом и интересном мастер-классе по изготовлению пряников для украшения новогодней елки. Глава региона преподнес воспитанникам детского сада замечательный подарок - большой, красивый и вкусный торт.

Новый корпус школы № 16 был построен в течение года. Здание площадью около 18 тыс. кв. метров состоит из трех учебных блоков, в которых размещаются оснащенные по самым современным стандартам учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, комплекс лабораторий и студий для научно-технической и творческой деятельности. Средняя школа № 16 отличается углубленным изучением химии и физики.

"Открывшиеся сегодня детский сад и школа построены по типовым проектам, которые прошли многолетнюю апробацию и хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Но любая новая школа или детсад, вводимые в строй в Тюменской области, всегда отличаются от предыдущих аналогичных объектов. Везде есть свои изюминки. Это зависит в первую очередь от творческого потенциала педагогов и детей", - подчеркнул Александр Моор.

Современное оборудование, которым оснащаются школы и детские сады региона, позволяет нашим детям не только хорошо учиться, но и развивать свои таланты и способности.

"Думаю, многие юные тоболяки сегодня ориентируются на углубленное изучение физики и химии. Это позволит им в будущем приобрести специальности, необходимые для работы в нефтегазохимической отрасли, которая развивается в Тобольске благодаря компании СИБУР. Я очень рад, что у молодых жителей древней сибирской столицы есть возможности для получения самого современного образования", - заявил губернатор.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко