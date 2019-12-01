Задержан грабитель, нападавший на женщин в Тобольске

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемого в серии грабежей задержали полицейские в Тобольске. В темное время суток житель села Бизино вырывал сумки у женщин, сообщает УМВД по Тюменской области.

Оперативники установили, что ранее судимый 33-летний мужчина причастен к пяти грабежам. Похитив у жертвы сумку, он забирал телефоны, деньги и банковские карты, а остальное выкидывал. Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

Подозреваемый признал свою вину, возбуждено уголовное дело.