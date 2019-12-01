Названы победители "Детской волейбольной лиги" среди юношей

| Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень"

Восемь команд участвовали в играх "Детской волейбольной лиги" в Тюмени. Участниками стали юноши 2004-2005 г. р., сообщает Волейбольный клуб "Тюмень".

Первое место заняли представители Заводоуковска, которых тренирует Михаил Жевжик. Их лучшим игроком был признан Вячеслав Басов. На второй позиции расположилась команда Исетского района. В ее рядах отметили Кирилла Макарова. Дружина из пос. Боровский стала третьей. Ее лучшим игроком признан Егор Тарасов.

Областная федерация волейбола учредила призы лучшим игрокам в разных амплуа. Ими стали нападающий Егор Самсонов (Заводоуковск), защитник Тимофей Замфиров (Исетский район) и подающий Павел Вешкурцев (Боровский).