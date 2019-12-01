Тобольским каратистам подарили новый спортивный зал
Новый зал для тренировок по карате открылся в Тобольске, сообщает Тобольская промышленная площадка СИБУРа.
Проект "Школа карате" стал победителем гранатового конкурса программы социальных инвестиций "Формула хороших дел". За счет средств гранта в предоставленном администрацией города помещении был произведен ремонт, обустроены холл, раздевалки, вспомогательные помещения и спортивный зал площадью 130 кв. метров.
Президент Федерации карате Тюменской области Андрей Потапов выразил благодарность за поддержку инициативы администрации города и компании СИБУР.
"Мы рады, что удалось реализовать этот проект и открыть зал накануне Нового года. Это отличный подарок для тобольский ребятишек, которые уже давно не имели своего дома карате и занимались на приспособленных площадках. Уверен, что этот проект окажет позитивное влияние на развитие карате в Тобольске", - отметил Андрей Патапов.
Занятия в новом зале будут проводить тренеры федерации карате Тобольска. Точное расписание будет сформировано в начале 2020 года.