Тридцать пять предприятий развернули ярмарку в Казанском

Более 35 организаций, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств Казанского района и приглашенные гости приняли участие в универсальной ярмарке "Зима-2019", сообщает администрация муниципального образования.

Предприятия и ЛПХ представили широкий ассортимент товаров: мясо — говядина и свинина, птица, рыба, мед, хлебобулочные изделия, дрова, зерно всех видов, мука и прочая продукция.

Кроме того, многими предприятиями были организованы походные кафе с горячими шашлыками и пирогами. Местные артисты порадовали выступлениями гостей ярмарки. Ярмарка проходила организованно, многолюдно.

При итогам ярмарки отмечены благодарственными письмами и подарками в номинации "Крупные сельхозпредприятия": СХПК им. Кирова, ООО "Сельхозинтеграция", агрофирма "Новоселезнево", ЗАО "Агрокомплекс "Маяк", СХПК им. Чапаева.

В номинации "Предприятия переработки" СПССК "Радуга", СХПК "Дружба", ИП Задорожных Е.А.

Среди предприятий торговли лучшими стали ИП Бабеян С.Р., НП "С.О.К.О.Л.", ИП Петрухина Н.М. Среди индивидуальных предпринимателей района отмечены Панов М.Н., Кутельников А.А., Азимов А.П.