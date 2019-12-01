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Выпускники Школы социального предпринимательства защитили бизнес-проекты

Экономика, 17:32 27 декабря 2019

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

24 бизнес-проекта защитили выпускники тюменской Школы социального предпринимательства, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Среди них - "Пансионат для пожилых людей и инвалидов "Дом Лада" Евгения и Татьяны Чернышовых, "Квартира сопровождаемого проживания для людей с ментальными нарушениями" Ларисы Чистяковой, "Эбием" Рамили Канбековой и другие уникальные инициативы, которые будут расти, развиваться и оказывать значительное социальное воздействие.

Организаторы получили рекордное количество заявок от желающих обучиться в школе. На протяжении пяти недель обучения слушатели разбирались с основами ведения собственного дела, научились составлять бизнес-план и выстраивать маркетинговую стратегию.

"Сегодня мы стали свидетелями рождения новых замечательных проектов, которые в скором будущем будут работать на благо жителей нашего региона. В 2020 году Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" планирует и далее организовывать обучение инициативных граждан, планирующих деятельность в социальной сфере", — отметил генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев.

По словам члена экспертной комиссии, регионального представителя Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области Ольги Сидоровой, Школа социального предпринимательства в Тюмени - достаточно молодой проект, который сохранил новизну и самобытность.

"Каждый представленный сегодня бизнес-проект по-своему уникальный, заслуживает поддержки и ориентирован на потребителя с учетом сложившегося рынка", — считает она.

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# бизнес , инвестиционное агентство , школа социального предпринимательства

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