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Тюменский "Рубин" возобновит выступление в чемпионате Высшей лиги матчами с ангарским "Ермаковм"

Спорт, 15:33 06 января 2020

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" продолжит выступление в чемпионате Высшей хоккейной лиги домашними матчами с ангарским "Ермаком" 6 и 7 января, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

В общей таблице турнира тюменцы занимают бронзовую третью строчку, ангарчане -тридцать второе место, а в конференции "2", в которой рубиновцы лидируют, заработав 63 балла, "Ермак" находится на последней строчке.

Напомним, в ноябре подопечные Михаила Звягина дважды одолели ангарскую дружину в гостях – 2:1 (по буллитам) и 2:1. В первой встрече викторию тюменцам принес Михаил Железнов, который не сможет сыграть в домашних поединках с "Ермаком" из-за травмы. Во втором матче автором победного гола стал Егор Попов.

Интересно, что ангарский "Ермак" реализовывает 22,7 % большинства. У "Рубина" этот показатель чуть меньше - 21,2 %. При этом дружина с берегов Ангары нейтрализует 79,4 % большинства соперников. Тюменцы в этом компоненте более продвинуты - 89,3 %.

Матчи на ледовой арене "Рубин" начнутся в 17 часов.

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# ХК Рубин , хоккей , чемпионат ВХЛ

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