Александр Моор поздравил тюменцев-призеров международной Жаутыковской олимпиады

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с победой в международной Жаутыковской олимпиаде учеников региональной физико-математической школы. Об этом он написал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Горжусь! Молодцы! Максим, Иван, Семен, Миша, Леонид и Иван отлично представили Тюменскую область и Россию на международной Жаутыковской олимпиаде. Участвовали 570 человек из 20 стран мира, в том числе Норвегии, Швеции, Объединенных Арабских Эмиратов. Наши ребята из областной физико-математической школы стали одними из лучших и привезли бронзовые медали за командный зачет, а в личном завоевали целый комплект", - рассказал тюменцам глава региона.

Александр Моор поблагодарил родителей и педагогов, которые воспитывают таких талантливых детей.

Напомним, золотыми медалистами в личном зачете стали Михаил Тутанов и Леонид Горбунов по математике, серебро взяли Иван Строгальщиков и Иван Дорошенко по математике и физике. Бронза по информатике - у Максима Хабарова и Семена Паненкова.