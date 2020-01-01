Потребительские и автокредиты стали чаще брать жители Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На сумму 520 млрд рублей получили банковских кредитов за 11 месяцев 2019 года жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объемы выданных кредитов жителям возросли на 14%, сообщают в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

Заемщики стали меньше брать ипотечных жилищных кредитов, больше – потребительских и автокредитов.

Основной объем кредитов – более 237 млрд рублей (46%) получили жители Югры, на заемщиков юга области и Ямала приходится по 190 и 93 млрд рублей соответственно.

Совокупная задолженность жителей области по всем видам кредитов увеличилась в годовом выражении на 14% и составила на 1 декабря 2019 года 814 млрд рублей, из них свыше 50%, или 408 млрд рублей приходится на ипотечные жилищные кредиты.

За прошедший год объем просроченной задолженности по кредитам населению в Тюменской области сократился на 19%, доля в общей сумме выданных кредитов снизилась до 3,1%, по ипотечным – менее 1%.

Вслед за снижением ключевой ставки Банка России наблюдается снижение ставок по потребительским и ипотечным кредитам. Так, средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с 10,6% в апреле 2019 года до 9,2% годовых в ноябре.

"Ставки по ипотеке достигли исторического минимума, поэтому сегмент ипотечного кредитования имеет значительный потенциал роста. В то же время с введением показателя долговой нагрузки банки стали оценивать заемщиков более взвешенно, что может сдерживать наращивание ипотечного кредитного портфеля", - считает управляющий отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов.