Армизонским фермерам представили возможности развития мясного скотоводства

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Делегация фермеров и владельцев личных подворий Армизонского района побывала с рабочим визитом в ООО "Бизон" Омутинского района, которое имеет статус племенного хозяйства по разведению герефордов. Перспективы развития мясного скотоводства оценили животноводы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник отдела сельского хозяйства администрации Армизонского района Алексей Филиппов.

"14 хозяйств в нашем районе занимаются разведением скота мясной породы. Хотелось бы, чтобы это было грамотное, рентабельное направление, поэтому и было принято решение - побывать в ООО "Бизон" Омутинского района, которое много лет успешно развивает мясное животноводство. О их герефордах, мраморной говядине, знают далеко за пределами страны. Армизонским фермерам они показали всю технологию содержания животных, тонкости их выращивания, ухода", - рассказал он.

Омутинские животноводы готовы к сотрудничеству с коллегами из Армизонского, добавил Алексей Филиппов.

Владельцы личных подсобных хозяйств могут купить по фиксированной цене одну-две коровы данной породы и начать разводить. Тем более что для этих целей в регионе действует программа поддержки: департамент АПК выделяет 50-ти % субсидию на приобретение племенного скота. В Армизонском районе есть свой финансово-кредитный кооператив. Муниципалитет проводит конкурсы по предоставлению грантов для сельского хозяйства, на переработку сырья, развитие сельского туризма.

"Пытаемся "расшевелить" людей особенно из дальних деревень, потому что им содержать молочный скот сегодня невыгодно. За пятью литрами молока к ним никто не поедет. Наш район богат пастбищами, содержать скот мясной породы намного выгоднее. ООО "Бизон" готово закупать излишки продукции, у них замкнутый цикл производства. Тем более, что они продают нетелей уже "заряженных" - осемененных. Теленок на подсосе до шести месяцев. Затрат на выращивание герефордов – минимум", - говорит начальник отдела сельского хозяйства администрации Армизонского района.

Большую помощь армизонским фермерам, которые пожелают заняться разведением герефордов может оказать региональная программа "Агростартап". По словам Алексея Филиппова, пара фермеров планируют принять в ней участие, привлечь средства для развития мясного животноводства.

Анжела Лебедева