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В Тюменском районе устанавливают новые ФАПы

Общество, 17:14 17 января 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три новых модульных ФАПа установили в деревнях Малиновка и Янтык, а также в селе Есаулово Тюменского района в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Областной больницы № 19.

Работа по формированию доступности и качества первичной медико-санитарной помощи продолжится. 1 июня 2020 будет закончен капитальный ремонт Муллашинского ФАПа. К 2024 году планируется заменить в районе еще пять ФАПов.

"Надо сказать, что все новшества идут в ногу со временем, поэтому в новых модульных ФАПах уже реализован проект "Цифровой ФАП", пункты оснащены диагностическим оборудованием с автоматической передачей данных", - отметил главный врач Областной больницы № 19 Андрей Патрикеев.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. В этом году нужно в полном объеме, как это предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертываете сети фельдшерско-акушерских пунктов

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# здравоохранение , послание Федеральному собранию , Тюменский район , ФАПы

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