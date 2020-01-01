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Глава региона провел встречу с общественником Андреем Романовым

Губернатор, 18:45 17 января 2020

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с Андреем Романовым, известным по акциям в защиту прав инвалидов. Об этом глава региона сообщил в своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Разговаривали больше часа. Был приятно удивлен, когда увидел человека, умеющего не только указывать на проблемы, но и предлагать конкретные и реальные механизмы их решения. Эти проблемы мы знаем, они непростые. Много лет занимаемся этими вопросами, но все невозможно сделать сиюминутно, - написал Александр Моор. - Надеюсь, что нашел в этом нелегком деле союзника, вместе с которым, начиная прямо со следующей недели, мы будем действовать сообща. Надеюсь, что никто из соратников Андрея Александровича не будет подвергать свою жизнь и здоровье напрасному риску".

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# Александр Моор , Андрей Романов , инвалиды

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