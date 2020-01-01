Тюменцы выступят на чемпионате и первенстве мира по биатлону

biathlonrus.com biathlonrus.com

Тюменские спорстмены выступят в составах юниорской и юношеской сборных России на чемпионате и первенстве мира по биатлону, которые пройдут в швейцарском Ланзерхейде с 26 января по 2 февраля, сообщает СБР.

Так, за национальную комнаду юниоров выступит Вадим Истамгулов, за юношей - Виталий Гатилов и Станислав Ильиных. Среди девушек заявлена Дарья Малышкина.

Напомним, что год назад из словацкого Осрбли сборная России вернулась с двумя наградами – мужской юниорский квартет праздновал победу в эстафете, а москвич Саид-Каримулла Халили был вторым в спринте.