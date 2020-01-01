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Тюменцы выступят на чемпионате и первенстве мира по биатлону

Спорт, 09:16 22 января 2020

biathlonrus.com

Тюменские спорстмены выступят в составах юниорской и юношеской сборных России на чемпионате и первенстве мира по биатлону, которые пройдут в швейцарском Ланзерхейде с 26 января по 2 февраля, сообщает СБР.

Так, за национальную комнаду юниоров выступит Вадим Истамгулов, за юношей - Виталий Гатилов и Станислав Ильиных. Среди девушек заявлена Дарья Малышкина.

Напомним, что год назад из словацкого Осрбли сборная России вернулась с двумя наградами – мужской юниорский квартет праздновал победу в эстафете, а москвич Саид-Каримулла Халили был вторым в спринте.

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# биатлон , Вадим Истамгулов , Виталий Гатилов , Дарья Малышкина , Станислав Ильиных

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