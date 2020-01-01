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"ТюменьАгро" вложило в расширение производства около шести миллиардов рублей

Экономика, 12:31 21 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Около шести миллиардов рублей вложило ООО "Тепличный комбинат "ТюменьАгро" в строительство новой, четвертой очереди тепличного производства в дер. Нариманово Тюменского района, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Вложения - собственные и заемные средства. Проект будет реализован в 2020-2021 годах.

"ТюменьАгро" находится в активной стадии строительства третьей очереди тепличного комплекса, его стоимость оценивается в 5 млрд рублей. Объем продукции после выхода на проектную мощность составит 14 тыс. тонн овощей в год. Запуск производства запланирован с апреля по сентябрь 2020 года.

"Решение собственника о реализации четвертой очереди уже принято. Это проект на 20 гектаров. Есть некоторые инфраструктурные ограничения (обеспеченность газом). Под строительство идет поиск площадки", - сообщил гендиректор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев.

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# инвестиции , строительство , тепличное производство , ТюменьАгро

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