Александр Моор: инженерные войска обеспечивают обороноспособность страны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск России.

"Инженерные войска играют важную роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. В боевых операциях, при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера военные инженеры везде и всегда с честью и достоинством выполняют свой воинский долг", - отметил он.

В Тюменской области работает один из ведущих в России центров по подготовке военных инженеров – Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

"Выпускники этого авторитетного военного учебного заведения всегда доблестно служили Отечеству, демонстрируя хорошую выучку и дисциплину. Благодарю ветеранов инженерных войск. Молодым военнослужащим вы подаете пример мужества и профессионализма, любви и преданности Родине. Желаю всем вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов в службе на благо России", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Напомним, на сайте агентства "Тюменская линия" размещена серия статей о военных инженерах России.