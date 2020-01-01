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Стартует новый сезон проекта "Стальной характер"

Спорт, 10:00 22 января 2020

организаторов проекта "Стальной характер" | Фото: организаторов проекта "Стальной характер"

Сезон проекта "Стальной характер" 2020 года будет открыт в event-центре "Контора пароходства" (ул.25 октября 23а/1) 24 января с 14 до 16 часов, сообщают авторы проекта.

Руководитель проекта "Стальной характер" Андрей Потапов выступит с презентацией календарного плана проекта на 2020 год, расскажет, что нового будет ждать участников тюменской серии забегов "Стальной характер" в 2020 году.

Специально для членов сообщества "Стальной характер" приглашены в Тюмень федеральные эксперты в области организации беговых мероприятий и легкой атлетики.

С докладами и презентациями выступят:

- сооснователь самой популярной в России платформы для любителей бега “RussiaRuning” Григорий Кричмара.

- начальник отдела массовой легкой атлетики и связи с регионами Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Черкашин.

Регистрация на встречу здесь.

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# спорт , стальной характер

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