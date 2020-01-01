Футболисты "Тюмени" начали подготовку к элитному раунду Чемпионата мира-2020

| Фото: Ассоциация мини-футбола России | Фото: Ассоциация мини-футбола России

Футболисты МФК "Тюмень" Иван Милованов, Сергей Абрамович и Артем Антошкин в составе сборной России начали подготовку к элитному квалификационному раунду Чемпионата мира-2020 на подмосковной базе отеля "Аквариум".

Как сообщает Ассоциация мини-футбола России, вылет в Хорватию, где пройдут матчи отборочной группы "С", запланирован на утро 28 января.

29 января Россия сыграет со Словакией, 30 января - с Азербайджаном, 1 февраля - с Хорватией.

Первое место гарантирует участие в финальной стадии Чемпионата мира (сентябрь 2020 г., Литва). Четыре команды, занявшие вторые места в Элитном квалификационном раунде, разыграют две путевки в дополнительной стадии плей-офф.