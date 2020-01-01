Кубок Тюменской области по плаванию пройдет в спорткомплексе "Зодчий"

| Фото: ДЮСШ №1 Тюмени | Фото: ДЮСШ №1 Тюмени

Первый открытый Кубок Тюменской области среди ветеранов и любителей плавания в категории "Мастерс" пройдет в спорткомплексе "Зодчий" (ул. Луначарского 2/5) 25-26 января, сообщает ДЮСШ № 1 Тюмени.

В программе соревнований: 25 января пройдут заплывы на 50 метров - вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй; 200 метров вольный стиль и брасс; эстафета 4х50 вольный стиль; 400 метров вольный стиль.

26 января заплывы на 100 метров - баттерфляй, вольный стиль, брасс, на спине. 200 метров комплексное плавание;эстафета 4х50 комбинированная смешанная; 800 метров вольный стиль.

Технические заявки подают не позднее 18 часов 23 января. После этого времени заявки не принимают, изменения не допускаются.

Заявку можно отправить на адрес электронной почты masters72region@gmail.com либо через форму регистрации.