Чемпионат по дартсу в Тюмени определит самых метких

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство по дартсу пройдет в Тюмени 25 и 26 января. Желание участвовать в турнире изъявили не только известные дартсмены Тюмени, но и ученики ссузов, подопечные тюменского общества инвалидов, а также ребята из городов Ямала, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования пройдут на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Начало - в 9 часов 30 минут. Участие примут мужчины и женщины в одиночном и парном разрядах, а также в командных соревнованиях.

"Первый чемпионат по дартсу стартовал в 2017 году. В прошлом году он собрал более шестидесяти участников. И в этом году, скорее всего, его численность сохранится, - сообщила руководитель РО "Федерации дартс России" Ольга Тюшнякова.