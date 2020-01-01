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Более семисот единиц техники приобрели тюменские аграрии за 2019 год

Экономика, 16:05 23 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

712 новых единиц сельскохозяйственной техники закупили тюменские агропредприятия в 2019 году, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Из них 501 единицу на сумму 2 млрд 350 млн рублей приобрели с использованием средств господдержки. Сумма субсидий из областного бюджета составила 445,4 млн рублей. Скидка заводов производителей сельскохозяйственной техники по постановлению правительства России составила 184,40 млн руб.

Сельхозтоваропроизводители приобретли 118 тракторов, в том числе 35 "Кировцев", 52 "Белорусских", 19 импортных, 62 зерноуборочных комбайнов, девять кормоуборочных, 35 посевных комплекса. Смонтировано шесть новых зерносушилок в пяти районах области.

Лидерами по обновлению машинно-тракторного парка стали Исетский район — 63 единицы, Заводоуковский городской округ — 55 единиц и Упоровский район — 36 единиц техники.

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# АПК , господдержка , сельхозтехника , сельхозтоваропроизводители

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