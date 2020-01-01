Тюменцы Спицов и Белов выйдут на старт Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменцы Денис Спицов и Евгений Белов вошли в состав российской сборной для участия в очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он пройдет в Оберстдорф (Германия) 25 и 26 января, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Всего в состав команды России вошли шесть женщин и восемь мужчин. Особенность этапа в Германии в том, что в 2021 году на этих трассах пройдет чемпионат мира.

25 января лыжникам предстоит пройти скиатлон 15/30 км. 26 января - спринт классическим стилем.