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Тюменцы Спицов и Белов выйдут на старт Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

Спорт, 19:21 24 января 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменцы Денис Спицов и Евгений Белов вошли в состав российской сборной для участия в очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он пройдет в Оберстдорф (Германия) 25 и 26 января, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Всего в состав команды России вошли шесть женщин и восемь мужчин. Особенность этапа в Германии в том, что в 2021 году на этих трассах пройдет чемпионат мира.

25 января лыжникам предстоит пройти скиатлон 15/30 км. 26 января - спринт классическим стилем.

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# Денис Спицов , лыжные гонки , чемпионат мира

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