Тюменский "Рубин" проведет последний матч домашней серии

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Тюменский ХК "Рубин" проведет последний матч домашней серии в рамках чемпионата ВХЛ. 27 января тюменский клуб встретит "Горняк" из г. Учалы. Матч во Дворце спорта начнется в 19 часов.

Домашняя серия у "Рубина" началась 6 января и проходит успешно. Из семи сыгранных игр - шесть побед. Уступили "Соколу" из Красноярска, первый матч 10 января закончился со счетом 2:3. Однако на следующий день хозяева обыграли гостей — 2:0.

Тюменцы дважды обыграли "Ермак" из Ангарска — 2:0 и 6:3. Также со счетом 2:0 клуб одолел "Югру" из Ханты-Мансийска. Исход матча с "Челметом" из Челябинска решил овертайм — 3:2. Последний сыгранный матч — с "Южным Уралом" из Орска. 23 января "Рубин" буквально вырвал победу, забив вторую шайбу за две секунды до сирены. Счет игры — 2:1.

Таким образом "Рубин" сыграл 45 игр чемпионата ВХЛ, заработав 75 баллов. С таким результатом тюменский клуб находится на 3 месте турнирной таблиц Высшей хоккейной лиги и лидирует в "Конференции 2", сообщает "Вслух.ру".

После матча с "Горняком" у "Рубина" намечена выездная серия. Первый соперник - "Нефтяник" из Альметьевска. С 22 февраля начнутся игры в рамках плей-офф, куда "Рубин" уже вышел.