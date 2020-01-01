Как удвоить доходность бизнеса, расскажет Роман Уваров

Бизнес-коуч Роман Уваров | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Бизнес-коуч Роман Уваров | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Как удвоить доходность своего бизнеса в 2020 году и обезопасить бизнес от внешних и внутренних угроз, об этом тюменцам расскажет автор и ведущий стратегической сессии, бизнес-коуч Роман Уваров. Встреча пройдет в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Тюменской области (ул. Хохрякова, 9/1) 6 февраля, начало в 15 часов, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

"Это сессия, на которой вы сможете определить слабые места вашего бизнеса, а главное - найти решения и точные действия, которые приведут к дальнейшему росту компании кратчайшим путем. За 1,5 часа стратегической сессии "Точки Роста" вы определите свои задачи высшего приоритета, на которых стоит фокусироваться, составите пошаговый план развития или выхода из сложной ситуации", - рассказали организаторы.

Сессия рассчитана на предпринимателей, которые застряли на одном уровне и хотят кратного роста и развития своего проекта. Для тех, кто испытывает трудности и не понимает что делать в сложившейся ситуации. Для тех, кто страдает расфокусировкой на множество задач и проектов и нужна помощь в расстановке приоритетов. Для тех, кто хочет овладеть технологией поиска точных действий.

Добавим, Роман Уваров - владелец и соучредитель трех компаний, имеет два высших образования, участник многочисленных образовательных бизнес-программ. Спикер образовательного проекта "Бизнес по-честному" и организатор официального клуба Тони Роббинса в Тюмени.

Регистрация по телефону 689-379 (доб. 107), адрес почты: vishnyagovakv@tpp-to.ru.