"Транснефть-Сибирь" модернизировало систему управления на НПС-2 ЛПДС "Торгили"

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Комплекс работ по техническому перевооружению автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) нефтеперекачивающей станции (НПС) № 2 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Торили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов завершило АО "Транснефть-Сибирь".

Модернизация выполнена для замены системы автоматизации НПС-2 ЛПДС "Торгили", находящейся в эксплуатации с 1999 года, на современную микропроцессорную, соответствующую требованиям ПАО "Транснефть".

В рамках технического перевооружения выделены в отдельные системы автоматизации АСУТП магистральной насосной станции и АСУТП подпорной насосной станции, что позволит увеличить гибкость технологических процессов при реализации схем транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам Нижневартовск – Курган – Куйбышев и Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. Также будет повышена надежность работы систем автоматизации. В реализованных системах автоматизации применены современные технические решения, надежные преобразователи давления, уровня и температуры.

Ввод объекта в промышленную эксплуатацию выполнен в соответствии со сроком, предусмотренным программой технического перевооружения и реконструкции акционерного общества.

Современная микропроцессорная автоматизированная система управления технологическим процессом НПС-2 ЛПДС "Торгили" – российского производства. Система обладает повышенной эргономичностью, увеличенной скоростью обработки данных, обеспечивает высокий уровень контроля параметров основного и вспомогательного механо-технологического, энергетического оборудования ЛПДС, состояния запорной арматуры, позволяя повысить надежность эксплуатации и экологическую безопасность магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.