Тюменец за контрафактный алкоголь получил реальный срок

| Фото: proctmo.ru/ | Фото: proctmo.ru/

36-летний житель Тюмени получил один год девять месяцев лишения свободы за контрафактный алкоголь, стоимостью более 9 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Расследованием установлено, что в мае 2019 года в складском помещении и гараже в Тюмени, которые арендовал мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 43 тыс. бутылок водки, коньяка, вина, более 2,7 тыс. жестяных банок водки, а также 162 литра этилового спирта общей стоимостью более 9 млн рублей. Весь алкоголь был контрафактным.

Ранее, в январе 2019 года, он уже был осужден за аналогичное преступление к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и штрафу в размере 50 тыс. рублей в доход государства.

Между тем должных выводов для себя не сделал и вновь продолжил заниматься противоправной деятельностью.

Суд отменил условное осуждение и назначил подсудимому по совокупности приговоров 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Контрафактный алкоголь по решению суда будет уничтожен.

Приговор в законную силу не вступил.