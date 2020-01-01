Валерий Фальков покинул пост председателя думского комитета Тюменской областной думы

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Решение об исключении Валерия Фалькова из состава комитета Тюменской облдумы по социальной политике приняли парламентарии на очередном заседании комитета 28 января. За внесение изменений в состав комитета члены комитета проголосовали единогласно.

Как отметил временно исполняющий обязанности председателя комитета по соцполитике Николай Яшкин, поводом послужило соответствующее заявление от Валерия Фалькова.

Решение об избрании нового председателя комитета будет принято 13 февраля: сначала на внеочередном заседании комитета, затем на заседании регионального парламента.

Напомним, 21 января Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Любовь Голышева