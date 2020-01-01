"Дамате" завершила завоз скота на молочно-товарный комплекс в Голышманово

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Группа компаний "Дамате" завершила завоз скота на молочно-товарный комплекс "Тюменские молочные фермы"в Голышмановской. В третью поставку вошли 392 нетели голштино-фризской породы.

По информации пресс-службы ГК "Дамате", животные прибыли на ферму в конце января после 30-дневного карантина. Всего в ходе трех поставок "Дамате" завезла 1 тыс. 250 нетелей из Германии, Дании и Голландии.

Завоз скота осуществлен в рамках плановой комплектации новых мощностей поголовьем и был произведен параллельно со строительством третьей очереди, что позволит сократить сроки выхода комплекса на проектную мощность. В конце 2019 года компания завершила расширение крупнейшего в Сибири молочного комплекса, предусматривающего увеличение дойного стада с 4,6 тысячи до 6 тысяч голов. После выхода на полную мощность валовый объем производства молока "Дамате" составит 150 тонн в сутки или 55 тыс. тонн в год.

В настоящее время общее поголовье крупного рогатого скота в "Дамате" достигло 10 тыс. голов, из которых 5 тыс. – коровы. На комплексе проходит до 20 отелов ежедневно, поголовье продолжает увеличиваться.

Напомним, что по результатам года валовый надой молока на молочно-товарном комплексе "Дамате" в Тюменской области вырос на 36 % по сравнению с 2018 годом и составил 44 тыс. тонн.