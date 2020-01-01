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Этап Кубка России по ледолазанию пройдет в Тюмени

Спорт, 09:38 31 января 2020

дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Третий этап Кубка России и всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию пройдут в Тюмени 7 по 9 февраля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Соревнования проводятся ежегодно и собирают около 80 лучших спортсменов со всей страны. Старты будут проводится в дисциплинах "трудность" (в формате боулдеринга) и "скорость".

Состязания пройдут на территории Центра туризма и краеведения по адресу ул. Перекопская 34.

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# кубок России , ледолазание

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