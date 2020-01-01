Тюменский лизин приходит на замену заграничного продукта

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Выход на проектную мощность завода по глубокой переработке зерна АО "АминоСиб" в Ишиме позволит России полностью отказаться от импорта лизина и глютена. Об этом на заседании комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям заявил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов.

"Проектная мощность завода - 30 тысяч тонн лизина, - отметил он. – Сегодня завод работает на 75% проектной мощности. По мере того, как запускаются заводы в Белгороде и Ишиме, Россия практически полностью отказывается от импорта этой продукции, используемой в птицеводстве и свиноводстве".

Аминокислоты и кормовые добавки от "АминоСиб", говорится на сайте компании, – это необходимые для животноводства компоненты (лизин и барда), позволяющие улучшить показатели конечного продукта. Они являются полностью натуральными и экологически чистыми продуктами, ведь мы применяем технологию глубокой переработки пшеницы, что позволяет синтезировать их без применения химических добавок, опасных для конечного потребителя.

Другой продукт переработки – глютен (клейковина). Данный продукт позволит производителям муки снизить долю закупаемого сырья из-за рубежа. Глютен от "АминоСиб" служит естественным и безопасным компонентом, повышающим качество муки.

В 2019 году, по данным департамента АПК, было произведено 4,6 тыс. тонн глютена, который реализуется по всей России. 350 тонн было поставлено в Турцию и Белоруссию.

АО "АминоСиб" сегодня – это инвестиционный проект федерального значения, а вскоре - крупнейший производитель аминокислот в России, современное высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке пшеницы, производительность которого при выходе на полную мощность составит более 120 тыс. тонн зерна в год.

Борис Олейник