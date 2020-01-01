Александр Моор работает в Ярковском районе

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Губернатор Тюменской области Александр Моор работает в Ярковском районе 30 января.

Первым пунктом посещения стал объект придорожного сервиса с оказанием оздоровительных услуг – база отдыха "Малина Бор". Инвестиционный проект в 2015 году включен в реестр и принят на сопровождение Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области". Сегодня реализация проекта находится в стадии завершения. Закончена реконструкция многофункционального трехэтажного здания, построены два гостевых дома, завершаются отделочные работы в столовой. Объем вложенных инвестиций составил более пятидесяти миллионов рублей, создано 11 рабочих мест. В декабре 2019 года состоялся тестовый заезд отдыхающих.

Следующим объектом стало посещение Дубровинской средней школы. Губернатор осмотрел здание общеобразовательного учреждения, пообщался с педагогами и учащимися.

В течение рабочего дня Александр Моор побывает на мегаферме агрофирмы "Междуречье", которая специализируется на производстве молока, мяса, зерна. С 2012 года предприятие реализует инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 1800 коров в с. Плеханово.

Событием дня, несомненно, станет открытие нового спортивного комплекса в селе Ярково. Он предназначен для проведения различных физкультурно-спортивных мероприятий, сельских и районных соревнований по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу.

Итоги рабочей поездки глава региона подведет на брифинге, где ответит на вопросы журналистов областных и районных СМИ.