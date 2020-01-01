Александр Моор: опыт Ярковского района по привлечению инвестиций нужно тиражировать

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Строительство животноводческого комплекса на 1 тыс. 800 голов дойного стада и 1 тыс. 800 голов молодняка, которое ведет в с. Плеханово Ярковского района агрофирма "Междуречье" - хороший пример успешной реализации инвестиционного проекта муниципального масштаба. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона посетил строящееся животноводческое сельхозпредприятие в ходе рабочей поездки в Ярковский район 30 января.

"Агрофирма "Междуречье" - крупное предприятие холдингового типа, специализирующееся на производстве молока, мяса и зерна. С 2021 года она входит в состав группы компаний "ЭкоНива-АПК". Общее поголовье крупного рогатого скота по данным на 1 января 2020 года превысило 4 тысячи 400 голов. Молочная продуктивность выросла с 8 тысяч 408 килограммов на одну корову в 2017 году до более чем 2019 году 9 тысяч килограммов в 2019 году. На предприятии трудятся 239 человек", - рассказал губернатору коммерческий директор управляющей компании "ЭкоНива-АПК" Сергей Ляшко.

Инвестиционный проект по созданию крупного животноводческого комплекса молочного направления в Ярковском районе агрофирма "Междуречье" реализует с 2012 года. Общий объем инвестиций превышает 1,4 млрд рублей. К началу 2020 года степень готовности готовности объекта составила 86,5%.

"Наша задача на текущий год - завершить строительство животноводческого комплекса и производить до 60 тонн молока в день. В перспективе мы рассматриваем возможность строительства предприятия по переработке молока мощностью не менее 150 тонн в сутки", - сообщил Сергей Ляшко.

Коммерческий директор управляющей компании "ЭкоНива-АПК" высоко оценил благоприятный инвестиционный климат в Тюменской области.

Муниципальная власть готова оказать содействие инвестору в получении земельного участка для создания предприятия по переработке молочного сырья, заявил в беседе с журналистами глава администрации Ярковского района Евгений Золотухин.

"Компания "ЭкоНива-АПК" работает в районе не первый год. Это предприятие проводит социально ориентированную политику, его работники получают достойную заработную плату. Если будет построен завод по переработке молока, район получит еще несколько десятков новых рабочих мест. Для нас это очень важно", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

По мнению Александра Моора, позитивный опыт Ярковского района по реализации инвестиционного потенциала необходимо тиражировать в других муниципалитетах региона.

"Грамотно управляя имеющимися инвестиционными ресурсами, можно и нужно создавать в сельских муниципалитетах современные производства. Сегодня такая работа идет, и мы, безусловно, будем оказывать всю необходимую поддержку инвесторам, приходящим в сельские районы", - подчеркнул губернатор.

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Евгений Бабенко