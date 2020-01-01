Тюменской агропромышленной лизинговой компании выделили правительственную субсидию

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Тюменская агропромышленная лизинговая компания стала победителем отбора на право получения субсидии из средств областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях лизинговыми компаниями.

Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Субсидия позволит компании представлять субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудование, устройства, механизмы, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики, бульдозеры, автокраны, бетоносмесители, автобетоносмесители, харвестеры, форвардеры, машины трелевочные чокерные, снегоболотоходы, приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины, средства и технологии по ставке 5 % годовых.

С механизмом предоставления государственной поддержки можно ознакомиться здесь.

Контактная информация представителя департамента: главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства - Юлия Сары, телефон: 8 (3452) 42-66-42, e-mail: SaryYuV@72to.ru.

Контактная информация представителя АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания": начальник отдела реализации коммерческих проектов Сергей Тутов, телефон: 8 (3452) 50-77-41, 8-922-479-47-47, e-mail: tsv@talcom.ru.