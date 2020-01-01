Тюменской агропромышленной лизинговой компании выделили правительственную субсидию
Тюменская агропромышленная лизинговая компания стала победителем отбора на право получения субсидии из средств областного бюджета на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях лизинговыми компаниями.
Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Субсидия позволит компании представлять субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудование, устройства, механизмы, погрузчики, экскаваторы, асфальтоукладчики, бульдозеры, автокраны, бетоносмесители, автобетоносмесители, харвестеры, форвардеры, машины трелевочные чокерные, снегоболотоходы, приборы, аппараты, агрегаты, устройства, установки, машины, средства и технологии по ставке 5 % годовых.
С механизмом предоставления государственной поддержки можно ознакомиться здесь.
Контактная информация представителя департамента: главный специалист отдела государственной поддержки малого предпринимательства - Юлия Сары, телефон: 8 (3452) 42-66-42, e-mail: SaryYuV@72to.ru.
Контактная информация представителя АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания": начальник отдела реализации коммерческих проектов Сергей Тутов, телефон: 8 (3452) 50-77-41, 8-922-479-47-47, e-mail: tsv@talcom.ru.