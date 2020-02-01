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Жителю Новосибирска грозит наказание за незаконную рубку леса в Уватском районе

Происшествия, 17:20 01 февраля 2020

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

68-летнего жителя Новосибирска задержали сотрудники полиции в Уватском районе за незаконную рубку леса, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сообщение о повреждении лесных насаждений поступило от представителя районного лесничества. Полицейские установили, что в районе с. Муген организация выполняла работы по расчистке территории и руководитель проекта, 68-летний житель Новосибирска, дал поручение подчиненным расчистить участок за пределами установленной границы. Были повреждены лесные наслаждения общей площадью 0,68 га. Сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса России "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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# незаконная рубка , Уватский район

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