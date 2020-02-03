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Парашютисты примут участие в спецоперации "Лед" на Туре

Спорт, 10:21 03 февраля 2020

admtyumen.ru

Лучшие парашютисты Тюменского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России совершат прыжки на лед реки Туры в районе моста Влюбленных на открытии спецоперации "Лед" 23 февраля в 14 часов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В составе группы парашютистов — мастера спорта России по парашютному спорту Максим Фадеев, Игорь Новопашин и Сергей Русаков, один из ветеранов тюменского парашютного спорта, кандидаты в мастера спорта Владимир Аталыков и Геннадий Анашин. На счету каждого из спортсменов более тысячи прыжков с парашютом.

Спортсмены совершат прыжки с высоты 1 тыс. 200 метров над тюменской набережной, с флагами Российской Федерации, Тюменской области, ДОСААФ России и ЗАО "ЮТэйр", которое предоставило самолет АН-2.

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# ГИБДД Тюменской области , парашютисты , спецоперация

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